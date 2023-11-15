Никита Мазепин объяснил, почему пока не собирается выступать на «Дакаре»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин сообщил, что в ближайшее время он не планирует выступить на ралли-марафоне «Дакар». В 2022 году Мазепин стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов.

«Я уже неоднократно говорил, что любые спортивные действия в автоспорте, помимо Формулы-1, для меня являются хобби. Когда я в первый раз выступил на «Шёлковом пути», то очень сильно удивился той нагрузке и тому количеству времени, которое приходится уделять на этот вид спорта: просто приехать и выступить нельзя, мы всё-таки готовимся, проводим большое количество тестовых дней. В связи с этим «Дакар» пока что у меня на паузе. Если появится желание и будут предложения выступить на «Дакаре», буду рад», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата». Пилот пообщался с журналистами на форуме предпринимателей индустрии спорта Masters of Sport.