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Никита Мазепин объяснил, почему пока не собирается выступать на «Дакаре»

Никита Мазепин объяснил, почему пока не собирается выступать на «Дакаре»
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин сообщил, что в ближайшее время он не планирует выступить на ралли-марафоне «Дакар». В 2022 году Мазепин стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов.

«Я уже неоднократно говорил, что любые спортивные действия в автоспорте, помимо Формулы-1, для меня являются хобби. Когда я в первый раз выступил на «Шёлковом пути», то очень сильно удивился той нагрузке и тому количеству времени, которое приходится уделять на этот вид спорта: просто приехать и выступить нельзя, мы всё-таки готовимся, проводим большое количество тестовых дней. В связи с этим «Дакар» пока что у меня на паузе. Если появится желание и будут предложения выступить на «Дакаре», буду рад», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата». Пилот пообщался с журналистами на форуме предпринимателей индустрии спорта Masters of Sport.

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