Никита Мазепин прокомментировал урезание бывшей трассы Формулы-1 в Сочи

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, выступавший за американскую команду «Хаас» в сезоне-2021, прокомментировал решение сократить «Сочи Автодром». После урезания трассы её длина сократится до 2300 метров с прежних 5800.

«Гоночная инфраструктура стоит миллиарды рублей, и было бы грустно и жалко никак ей не пользоваться. Я видел новости, что трасса в Сочи будет видоизменена. Как я понимаю, там будет строиться жилой комплекс. И, в принципе, это логично: на мой взгляд, в России сейчас не нужно больше одной трассы такого высокого уровня, какой является «Игора Драйв», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата». Пилот пообщался с журналистами на форуме предпринимателей индустрии спорта Masters of Sport.