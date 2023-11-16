Эстебан Окон выступит в шлеме Дэдпула на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон представил свой шлем в преддверии исторического Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 января.

Изделие выполнено в красных и чёрных цветах и раскрашено как маска героя американских комиксов Дэдпула, приобрётшего всемирную популярность после выхода фильма, главную роль в котором исполнил инвестор «Альпин», канадский киноактёр Райан Рейнольдс.

Фото: из личного архива Эстебана Окона

Фото: из личного архива Эстебана Окона

Фото: из личного архива Эстебана Окона

За два этапа до окончания сезона Окон занимает 12-е место в личном зачёте. В нынешнем году 27-летний француз 11 раз попадал в очковую зону и один раз поднимался на подиум, став третьим на Гран-при Монако.