Штайнер: заявка на пересмотр результатов показала, что ФИА плохо выполняет свою работу

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об отклонении заявки его команды на пересмотр результатов Гран-при США в связи с нарушениями другими пилотами границ трассы. Штайнер также сообщил, что стюарды обвинили Международную автомобильную федерацию (ФИА) в том, что они не смогли подготовить условия для проверки нарушений.

«Я не жалею о поданном протесте. Очевидно, мы осознавали, что добиться результата будет достаточно сложно, но по крайней мере мы попытались. Выяснилось, что стюарды на самом деле заявили, что ФИА плохо выполняет свою работу. Думаю, что именно это и было сделано.

Мы ничего не получили, но надо было попытаться — в жизни надо бороться. Вы не можете сказать: «Ох, я ничего не делаю». Стюарды сказали, что ФИА следовало бы убедиться, что в шестом повороте установлена камера видеонаблюдения, так что нам не нужно было подавать протест. Давайте пойдём по этому пути — это задача номер один.

Они должны убедиться, что у них есть возможность проверить свои собственные правила, а не мне или «Астон Мартин» приходится проверять, что они делают. Это не задача команд. К тому же за полчаса у нас не было времени разобраться во всём, потому что это не наша работа. Мы не руководящий орган, а гоночная команда, и мы платим ФИА за эту работу. К слову, протест стоит много денег, а право на проверку совсем немного. Нужно действовать грамотно», — сказал Штайнер в интервью Motorsport.