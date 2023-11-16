«Они обе плохие». Хюлькенберг — о старой и новой версии «Хааса»

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг объяснил своё решение вернуться к старой версии болида VF23, который использовался в начале сезона-2023, несмотря на глобальное обновление, подготовленное командой к Гран-при США в Остине чуть более чем месяцем ранее.

«Это был не тот шаг вперёд, который нам был нужен от большого обновления. Думаю, я просто чувствовал себя более уверенно на старом аэродинамическом пакете. И я считаю, что, учитывая две оставшиеся трассы, он больше подходит, поэтому и было принято такое решение. Значит, нам придётся пересмотреть своё решение. Они оба недостаточно хороши», — приводит слова Хюлькенберга с пресс-конференции перед Гран-при Лас-Вегаса Crash.net.

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября. «Чемпионат» проведёт прямые текстовые трансляции Гран-при Лас-Вегаса.