Лэнс Стролл — о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса: на такое я не подписывался

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился мнением о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса. Этап состоится с 17 по 19 ноября.

«На самом деле это не моё. На такое я не подписывался. Мы гонщики, а это было сделано как для голливудских звёзд. Мне просто нравятся гоночные автомобили, я не пытаюсь быть звездой Голливуда. Для спорта здорово, что мы приезжаем в такие места. Мы расширяем присутствие на американском рынке. Это хорошо для команд, хорошо для бизнеса. Но во всём нужен баланс», — приводит слова Стролла издание Crash.net.

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Ранее церемонию раскритиковал голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, заявив, что гонщики выглядели как клоуны.