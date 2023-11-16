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Названа стоимость «Астон Мартин» после продажи пакета акций команды компании «Арктос»

Названа стоимость «Астон Мартин» после продажи пакета акций команды компании «Арктос»
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Стоимость команды Формулы-1 «Астон Мартин», миноритарный пакет акций которой ранее продал канадский миллиардер Лоуренс Стролл, оценивается примерно за £ 1 млрд ($ 1,2 млрд). Об этом информирует BNN Bloomberg, ссылаясь на информированный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что акции команды приобрела американская частная инвестиционная компания «Арктос».

Сами участники точные суммы сделки не раскрывают. Ожидается, что она будет закрыта к концу 2023 года.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 261 очко. Трофей досрочно выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого сейчас 782 балла.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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