Названа стоимость «Астон Мартин» после продажи пакета акций команды компании «Арктос»

Стоимость команды Формулы-1 «Астон Мартин», миноритарный пакет акций которой ранее продал канадский миллиардер Лоуренс Стролл, оценивается примерно за £ 1 млрд ($ 1,2 млрд). Об этом информирует BNN Bloomberg, ссылаясь на информированный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что акции команды приобрела американская частная инвестиционная компания «Арктос».

Сами участники точные суммы сделки не раскрывают. Ожидается, что она будет закрыта к концу 2023 года.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 261 очко. Трофей досрочно выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого сейчас 782 балла.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?