Гоночная команда Lamborghini показала первую дорожную машину. Она в цветах гиперкара Квята

На мероприятии Lamborghini World Finals 2023 в Валлелунге представлена новая спецификация Huracan — STO SC 10° Anniversario. Это первый автомобиль от Squadra Corse, гоночного подразделения Lamborghini, разрешённый для использования на дорогах общего пользования.

Машина создана к 10-летию Squadra Corse и выполнена в цветах Lamborghini SC63 — гибридного гиперкара, на котором Даниил Квят и его партнёры по команде будут выступать в гонках на выносливость.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario Фото: Lamborghini

«Huracan STO SC 10° Anniversario — это не только дань уважения нашему гоночному подразделению Squadra Corse, но также непосредственная демонстрация того, как полученный на гоночных трассах опыт находит своё отражение в дорожных автомобилях, позволяя добиться большей эффективности и удовольствия от вождения. Мы твёрдо верим, что автоспорт — самый сложный испытательный полигон, а ноу-хау Squadra Corse достойны того, чтобы быть отмеченными в уникальных и лимитированных дорожных автомобилях», — заявил главный технический директор Automobili Lamborghini Рувен Мор.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario Фото: Lamborghini

По сравнению с базовой версией Huracan, версия от Squadra Corse получила небольшие карбоновые закрылки на капоте и антикрыло с более агрессивным углом атаки, что позволило генерировать больше прижимной силы. Кроме того, за счёт замены стандартных амортизаторов на гоночные вырос уровень механического сцепления автомобиля.

Также у Huracan STO SC 10° Anniversario специально разработанные совместно с Bridgestone шины на основе новой смеси и титановая выхлопная система от Akrapovic, подчёркивающая звук двигателя Sant’Agata Bolognese V10.