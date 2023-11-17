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Есть проблемы с другими люками на трассе Ф-1 в Лас-Вегасе, вторая практика под вопросом

Есть проблемы с другими люками на трассе Ф-1 в Лас-Вегасе, вторая практика под вопросом
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Экстренная инспекция новой уличной трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе обнаружила проблемы с другими канализационными люками — помимо того, который вылетел со своего места и сильно повредил машины Карлоса Сайнса и Эстебана Окона, сообщает ESPN. Если эта информация подтвердится, то организаторам понадобится больше времени на приведение гоночного полотна в безопасное состояние.

«Очень вероятно, что появится обновлённое расписание Гран-при, чтобы компенсировать потерянное временя. Но пройдёт ли вторая тренировка сегодня (проблема как во времени на ремонт, так и в необходимости открывать дороги) или завтра, будет частью обсуждений, которые происходят прямо сейчас», — отметил в своих социальных сетях журналист Крис Медланд.

Вторая пятничная тренировка Гран-при Лас-Вегаса должна стартовать в 11:00 мск.

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