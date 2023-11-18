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Хюлькенберг высказался о рекордно позднем начале второй практики Гран-при Лас-Вегаса

Хюлькенберг высказался о рекордно позднем начале второй практики Гран-при Лас-Вегаса
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Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал рекордно позднее начало второй свободной практики Гран-при Лас-Вегаса. Тренировка началась в 2:30 по местному времени.

«Очевидно, это был интересный день в уникальных условиях для всех участников. Я думаю, что начало второй тренировки в 2:30 станет рекордом, который продержится долго, и я не думаю, что его будет легко побить. Освоив трассу, мы проверили машину и пришли к выводу, что всё в порядке, и, очевидно, мы продолжать исследовать её. Нам придётся подумать, что мы можем сделать с нашими настройками, но сегодня всё было неплохо, по крайней мере, на одном круге. Спасибо фанатам, которые пришли и оставались с нами так долго, завтра мы обязательно подарим вам ещё больше впечатлений», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

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