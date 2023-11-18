Леклер выиграл квалификацию ГП Лас-Вегаса, Сайнс — второй, Ферстаппен — третий

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место занял его напарник Карлос Сайнс, а замкнул тройку сильнейших Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».
Напомним, Карлос Сайнс потеряет 10 позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса, а Лэнс Стролл опустится на пять позиций.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1:32,726.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:32,770.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:33,104.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33,112.
5. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33,239.
6. Александер Албон («Уильямс») — 1:33,323.
7. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:33,513.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:33,525.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33,537.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:33,555.
После второго сегмента вылетели:
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:33,837.
12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:33,855.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:33,979.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:34,199.
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1:34,308.
После первого сегмента вылетели:
16. Ландо Норрис («Макларен») – 1:34,703.
17. Эстебан Окон («Альпин») – 1:34,834.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:34,849.
19. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:34,850.
20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:36,447.