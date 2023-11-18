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Леклер выиграл квалификацию ГП Лас-Вегаса, Сайнс — второй, Ферстаппен — третий

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место занял его напарник Карлос Сайнс, а замкнул тройку сильнейших Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Напомним, Карлос Сайнс потеряет 10 позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса, а Лэнс Стролл опустится на пять позиций.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1:32,726.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:32,770.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:33,104.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33,112.

5. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33,239.

6. Александер Албон («Уильямс») — 1:33,323.

7. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:33,513.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:33,525.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33,537.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:33,555.

После второго сегмента вылетели:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:33,837.

12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:33,855.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:33,979.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:34,199.

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1:34,308.

После первого сегмента вылетели:

16. Ландо Норрис («Макларен») – 1:34,703.

17. Эстебан Окон («Альпин») – 1:34,834.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:34,849.

19. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:34,850.

20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:36,447.