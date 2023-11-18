Квалификационные дуэли Ф-1: Расселл почти догнал Хэмилтона, Риккардо сравнялся с Цунодой

По итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса, предпоследнего этапа Формулы-1 сезона-2023, Джордж Расселл в десятый раз в сезоне опередил своего партнёра по команде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и сократил до минимума разрыв во внутрикомандной квалификационной дуэли. В данный момент счёт между пилотами «Мерседеса» 11:10 в пользу Хэмилтона, таким образом Расселл сохранил шанс на ничью по итогам сезона.

Единственная пара, в которой в данный момент равный счёт, это гонщики «Альфа Таури»: Даниэль Риккардо опередил Юки Цуноду, догнав японца. Победителя в этой паре определит квалификация Гран-при Абу-Даби. В восьми остальных командах лидеры квалификационной дуэли уже известны.

Из неожиданных результатов стоит выделить победу Кевина Магнуссена над Нико Хюлькенбергом, которая позволила датчанину сократить счёт до 14:7, хотя немец уже гарантировал себе победу по итогам сезона.

Формула-1. Сезон-2023. Квалификационные дуэли:

«Альфа Таури»: Цунода — 3:3 — Риккардо;

«Мерседес»: Хэмилтон — 11:10 Расселл;

«Альпин»: Гасли — 13:8 — Окон;

«Феррари»: Леклер — 14:7 — Сайнс;

«Хаас»: Хюлькенберг — 14:7 — Магнуссен;

«Альфа Ромео»: Боттас — 15:6 — Чжоу;

«Макларен»: Норрис — 15:6 — Пиастри;

«Астон Мартин»: Алонсо — 18:3 — Стролл;

«Ред Булл»: Ферстаппен — 19:2 — Перес;

«Уильямс»: Албон — 21:0 — Сарджент.

Победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время показал его напарник Карлос Сайнс, но из-за штрафа в десять позиций испанец начнёт гонку только 12-м, а первый ряд с Леклером разделит действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Следом стартуют Джордж Расселл, Пьер Гасли и Александер Албон.