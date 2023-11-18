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Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса, квалификация: Хэмилтон — 11-й, Перес — 12-й, поул у Леклера, Сарджент в топ-10

«Феррари» быстрее всех в Вегасе! Но нелепый штраф может стоить им победы завтра
Евгений Кустов
Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса
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Ферстаппен не справился в квалификации со «Скудерией», «Макларен» провалился, зато в топ-10 оба «Уильямса»!

Первая важная субботняя новость пришла незадолго до старта квалификации: Лэнс Стролл получил суровый штраф в виде потери сразу пяти позиций на стартовой решётке. Не стоило канадцу совершать обгон под двойными жёлтыми флагами. Также напомним про обидные 10 мест для Карлоса Сайнса, обеспеченные канализационным люком.

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Q1: полный провал «Макларена»

Итоги стартового сегмента заставили протереть глаза от удивления: как Норрис и Пиастри дружно не прошли дальше?! В Лас-Вегасе команда из Уокинга так и не нашла темп, и в итоге на счету Ландо 16-е место, а у Оскара — 19-е. Красивая концовка сезона под угрозой.

Также дальше не прошли Эстебан Окон, Гуаньюй Чжоу и Юки Цунода — в отличие от напарников. При этом Окон и Чжоу проиграли напарникам по шесть десятых, а Цунода вовсе не сумел проехать нормальный круг и после этого, как всегда, бушевал в боксах. Разъярённый Юки буквально выкинул подголовник — наверняка его ждёт новая профилактическая беседа. Да и вообще пора бы повзрослеть.

Наверняка многие будут жаловаться на «пробку» в одном из мест трассы и локальные жёлтые флаги, ну а Окон с Ферстаппеном по традиции ругались друг на друга: Макс решил опередить «Альпин» в первом повороте, Эстебан перекрестил траекторию — понятно, по радио пошла ругань.

Q2: почему не выехал Перес?

Второй сегмент продолжил парад сенсаций. Номер один — 12-е место Переса. Тут странно: после довольно средней первой попытки на вторую Чеко просто не выехал. Сразу можно предположить, что старого результата не хватит, чтобы остаться в топ-10 — так и вышло. Очень хочется узнать у команды и пилота, что это было. Если дело не в некой технической проблеме, то оправдать решение просто невозможно.

А вот Льюису Хэмилтону с его 11-м местом банально не хватило темпа. Хотя Расселл при этом проехал гораздо быстрее и пробился в Q3 с третьим результатом. Так что констатируем провал семикратного чемпиона мира. Кроме Льюиса и Серхио, дальше не прошли Хюлькенберг (Магнуссен и его обновлённая версия «Хааса» выглядят в Вегасе пошустрее), Стролл и Риккардо. Безрадостная суббота для «Альфа Таури» после геройств на прошлых Гран-при.

Зато дальше в полном составе «Уильямс», также пробились Магнуссен и Боттас — новая уличная трасса обеспечила нас необычными результатами.

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Q3: поул для Леклера, топ-7 для Сарджента

Первая попытка финального сегмента обеспечила нам максимальную интригу в борьбе за поул: Леклер опередил Сайнса на 22 тысячные, а Ферстаппена — на 83. Плотность то, что надо! Оставалось, впрочем, удостовериться, что вторую попытку не испортит какой-нибудь жёлтый флаг.

В итоге всё прошло чисто, и мы увидели, как представители «Феррари» смогли прибавить ещё, а вот у Ферстаппена круг не задался — голландец даже не стал его завершать, признав неизбежное поражение. Ну а Леклер вновь оказался чуть быстрее Сайнса — на сей раз на 44 тысячные. На самом деле для «Феррари» было бы лучше, чтобы поул формально ушёл к Карлосу — тогда он стартовал бы 11-м, а так придётся 12-м. Теперь мы знаем, что нелепый штраф стоил «Скудерии» полностью закреплённого за собой первого ряда решётки, а с ним, кто знает, и победы в гонке… Теперь же Леклеру предстоит сдерживать Ферстаппена в одиночку.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
18 ноября 2023, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:32.726
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.044
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.378

На второй линии завтра окажутся Расселл и Гасли — впечатляющий результат для представителя «Альпин». Ещё сильнее поражает тот факт, что третья линия ушла «Уильямсу». Ну, Албон нередко хорош, но на сей раз Сарджент провёл толковую сессию и проиграл напарнику всего две десятые — пожалуй, сейчас лучший момент, чтобы объявить о продлении Логана на сезон-2024.

Замкнули топ-10 Боттас, Магнуссен и допустивший несколько ошибок в третьем сегменте Алонсо. Вместе с Фернандо с пятой линии будет стартовать Хэмилтон, ну а Перес разделит шестую линию с несчастным Сайнсом.

Гонка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 стартует по московскому времени в 9:00 воскресенья, не пропустите!

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