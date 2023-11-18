Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Уильямса» отреагировал на попадание обоих пилотов в топ-7 квалификации

Руководитель «Уильямса» отреагировал на попадание обоих пилотов в топ-7 квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз в эфире Sky Sports прокомментировал попадание обоих пилотов команды в топ-7 квалификации.

«Мы знали, что покажем здесь отличный результат. Тот факт, что оба пилота попали в первую десятку и оказались в шести десятых от поула, – большое достижение.

Логану, как и всем остальным, по сути, пришлось начинать с чистого листа, потому что здесь никто не ездил. В последние четыре или пять гоночных уикендов он выкладывался на полную, чтобы хорошо выступить здесь», – сказал Ваулз.

Напомним, Алекс Албон занял шестое место в квалификации ГП Лас-Вегаса, а Логан Сарджент – седьмое.
Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место занял его напарник Карлос Сайнс, а замкнул тройку сильнейших Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android