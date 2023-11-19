Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» превзошёл рекорд «Мерседеса» по количеству побед за сезон

«Ред Булл» превзошёл рекорд «Мерседеса» по количеству побед за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 ноября, состоялось Гран-при Лас-Вегаса, победителем которого стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Эта победа стала 20-й для команды в сезоне-2023, что стало новым рекордом Формулы-1. На счету Ферстаппена 18 побед, у Серхио Переса — две.

Предыдущее лучшее достижение по количеству побед за сезон принадлежало «Мерседесу», когда в 2016 году пилотам этой команды Льюису Хэмилтону и Нико Росбергу удалось победить 19 раз.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.
4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 305.880 км)
19 ноября 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:29:08.289
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+2.070
3
Серхио Перес
Red Bull
+2.241
Материалы по теме
Леклер лишил «Ред Булл» дубля на последнем круге! ГП Лас-Вегаса удался
Live
Леклер лишил «Ред Булл» дубля на последнем круге! ГП Лас-Вегаса удался
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android