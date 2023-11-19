«Ред Булл» превзошёл рекорд «Мерседеса» по количеству побед за сезон

Сегодня, 19 ноября, состоялось Гран-при Лас-Вегаса, победителем которого стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Эта победа стала 20-й для команды в сезоне-2023, что стало новым рекордом Формулы-1. На счету Ферстаппена 18 побед, у Серхио Переса — две.

Предыдущее лучшее достижение по количеству побед за сезон принадлежало «Мерседесу», когда в 2016 году пилотам этой команды Льюису Хэмилтону и Нико Росбергу удалось победить 19 раз.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.

4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.