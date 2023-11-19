«Моя ошибка, я его не видел». Расселл — об аварии с Ферстаппеном

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, столкнувшийся по ходу Гран-при Лас-Вегаса с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, выступил со своей аналитикой по аварии и признал свою вину.

«Это была ещё одна возможность, которую мы капитально упустили в этот уикенд. В инциденте с Максом была полностью моя вина — я его не видел. Он был полностью в слепой зоне около 11-го поворота, где я не ожидал обгона, потому что за ним шла длинная прямая с DRS.

Мы были на пути к лёгкому подиуму, и всё было достаточно логично. Мы вернулись на четвёртое место, но из-за штрафа в пять секунд опустились на восьмое. В этом сезоне инциденты случаются друг за другом. В конечном итоге наш темп был сильным, но не таким, как у «Ред Булл» и «Феррари».

Думаю, что, когда у тебя быстрая машина, удача всегда на твоей стороне, а когда ты отстаёшь, удача никогда не будет с тобой. В конечном счёте нам просто необходимо продолжать бороться и посмотреть, на что мы будем способны на следующей неделе», — приводит слова Расселла после гонки Sky Sports.