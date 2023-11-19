Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Лас-Вегаса и штраф за борьбу на старте

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший победу на Гран-при Лас-Вегаса, поделился своими эмоциями от трассы в Лас-Вегасе и очередного успешного для себя этапа, а также рассказал о контакте с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Это была трудная гонка. Я пошёл в атаку на старте, но сцепления было мало, меня вынесло широко — и я получил штраф. Затем был сейфти-кар, много чего произошло, мы атаковали изо всех сил, было много борьбы. Получил огромное удовольствие.

Столкновение с Расселлом? Мы боялись трогать повреждённое антикрыло, чтобы оно не отвалилось. Рад, что машина в итоге выдержала и позволила нам бороться за победу. DRS в этот раз очень помогла. Хороший асфальт — позволял по-настоящему атаковать. Так что я получил огромное удовольствие. Надеюсь, болельщики тоже! Была классная гонка, буду ждать возвращения сюда», — сказал Ферстаппен после гонки.