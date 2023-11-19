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Ландо Норрис прокомментировал свою аварию в гонке Гран-при Лас-Вегаса

Ландо Норрис прокомментировал свою аварию в гонке Гран-при Лас-Вегаса
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сход уже на четвёртом круге гонки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Норрис потерял контроль над машиной и попал в аварию. Медицинские обследования подтвердили, что Ландо не получил никаких травм в данном инциденте.

«Неудачное окончание уикенда Гран-при Лас-Вегаса для нас. Просто на рестарте я цепанул днищем трассу, потерял заднюю часть машины и врезался в стену. Я не так хотел закончить уикенд, особенно если учитывать, каким многообещающим был темп у Оскара.

Большое спасибо медикам, которые проверили меня, и команде — за их работу над машиной. Впереди есть неделя на перезагрузку перед финалом сезона в Абу-Даби», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

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