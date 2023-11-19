В «Макларене» объяснили причину аварии Норриса на Гран-при Лас-Вегаса

Сегодня, 19 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе прошёл очередной этап Формулы-1 сезона-2023. В начале гонки пилот «Макларена» Ландо Норрис не справился с управлением и влетел в стену на достаточно высокой скорости. Руководитель команды Андреа Стелла рассказал о состоянии Норриса и причине аварии.

«Ландо выписали из больницы. Все анализы отрицательные, так что это хорошие новости для него. На участке, где произошла авария, есть неровность. Вы можете заметить, как много искр идёт от болидов, когда они проезжают по этой неровности. Думаю, сочетание этого фактора и того, что покрышки были холодными, немного удивило его. В остальном мы не наблюдали никаких проблем с машиной или чем-либо ещё.

Я думаю, что эту неровность следует устранить, если мы продолжим проводить здесь ночные гонки, — шины всегда будут холодными, а сцепление с дорогой — плохим, что очень усложняет этот поворот. Уже на выходных мы видели случаи, когда на этом участке была излишняя поворачиваемость. Независимо от времени проведения мы настоятельно рекомендуем сгладить эту неровность», — приводит слова Стеллы Racingnews365.