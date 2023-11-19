Грязин показал ливрею для этапа WRC, придуманную японской школьницей

Российский гонщик Николай Грязин, выступающий в чемпионате мира по ралли в классе WRC2, представил обновлённую ливрею своего Skoda Fabia RS Rally2 для этапа в Японии, который состоялся в городе Тойота.

Отметим, что дизайн стал конкурсом для местных школьников, и концепт, предложенный шестиклассницей Канной Ямадой и доработанный профессиональным художником, в конечном итоге воплотился в жизнь.

Поводом же для конкурса послужила любовь россиянина к манге Инициал «Ди» (Initial D), символику из которого он разместил на Гран-при Монте-Карло, что было замечено японскими журналистами, впоследствии и организовавшими акцию. Сообщается, что из 60 работ были выбраны пять, они и были представлены российскому пилоту.

Фото: RallyPlus