Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри сказал, почему не смог подняться выше 10-го места в Вегасе

Пиастри сказал, почему не смог подняться выше 10-го места в Вегасе
Комментарии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о своём выступлении на прошедшем Гран-при Лас-Вегаса.

«Скорость машины стала сюрпризом. Многие команды выглядели отлично от квалификации. Мы считали, что «Уильямс» будет быстрым, но получилось иначе. Есть ощущение, что мы заслуживали немного больше, чем 10-е место.

Думаю, что появление машины безопасности было идеальным для парней, использовавших «медиум» на старте. Посмотрите на Окона, для него всё сложилось идеально.

Мне бы очень хотелось, чтобы правила об использовании двух составов не существовало, в таком случае я просто доехал бы на «харде». Думаю, у нас хватило бы темпа, чтобы удержаться на четвёртом месте», — приводит слова Пиастри RaceFans.

Материалы по теме
В «Макларене» объяснили причину аварии Норриса на Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android