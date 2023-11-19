Пиастри сказал, почему не смог подняться выше 10-го места в Вегасе

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о своём выступлении на прошедшем Гран-при Лас-Вегаса.

«Скорость машины стала сюрпризом. Многие команды выглядели отлично от квалификации. Мы считали, что «Уильямс» будет быстрым, но получилось иначе. Есть ощущение, что мы заслуживали немного больше, чем 10-е место.

Думаю, что появление машины безопасности было идеальным для парней, использовавших «медиум» на старте. Посмотрите на Окона, для него всё сложилось идеально.

Мне бы очень хотелось, чтобы правила об использовании двух составов не существовало, в таком случае я просто доехал бы на «харде». Думаю, у нас хватило бы темпа, чтобы удержаться на четвёртом месте», — приводит слова Пиастри RaceFans.