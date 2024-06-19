Расписание трансляций Гран-при Испании — 2024

С 21 по 23 июня в Испании пройдёт 10-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Испании.

Формула-1 Гран-при Испании – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 21 июня

14:30. Первая тренировка Гран-при Испании

18:00 Вторая тренировка Гран-при Испании

Суббота, 22 июня

13:30. Третья тренировка Гран-при Испании

17:00. Квалификация Гран-при Испании

Воскресенье, 23 июня

16:00. Гонка Гран-при Испании