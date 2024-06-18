«Мы стучимся в эту дверь». Зак Браун – о борьбе «Макларена» с «Ред Булл»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун намекнул, что его команда пока не вполне готова бросить вызов «Ред Булл» в борьбе за чемпионство, но они делают шаги в этом направлении.

«Если вы посмотрите на «Ред Булл» за последние несколько лет, а до этого на «Мерседес», то поймёте, что титулы выигрывают те команды, которые являются лучшими во всём, а не в большинстве вещей.

У «Ред Булл» последние несколько лет была самая быстрая машина. У них был наименьший износ шин. У них были лучшие пит-стопы. У них был полный набор возможностей для регулярных побед.

Думаю, у нас есть два отличных гонщика. У нас явно очень быстрая машина. У нас очень хорошие пит-стопы, но нам еще есть что улучшать. Но мы стучимся в эту дверь. Речь о том, чтобы становиться немного лучше во всех аспектах», — приводит слова Брауна PlanetF1.