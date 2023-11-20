«Украли борьбу за титул». Мартин раскритиковал поставщика шин после неудачи в Катаре

Гонщик «Дукати» Хорхе Мартин высказался по поводу своих проблем на Гран-при Катара. По его мнению, слабый результат был связан с плохим качеством шин, поставщиком которых является компания Michelin.

Напомним, Мартин в Катаре занял 10-е место, а его главный соперник Франческо Баньяя финишировал вторым. Теперь разница между Баньяей и его ближайшим преследователем в личном зачёте составляет 21 очко.

«Трудно сказать, что пошло не так. Похоже, я забыл, как ездить.

На самом деле я думаю, что моя проблема была видна уже на старте, когда моя задняя шина начала вращаться, она была как камень. Обычно это происходит, когда трасса грязная, но тут с трассой всё было в порядке. Я пытался с этим справиться, но чувствовал проблемы при каждом повороте. Жаль, что в таком чемпионате, после такого замечательного сезона, после упорной работы, у меня как будто украли место, позволяющее бороться за титул.

Я был единственным гонщиком во всей сетке, во всех категориях, с которым это случилось. Так что с шиной точно что-то не так. И уже через три круга я понял, что повторить предыдущий результат невозможно. Очень жаль, что это случилось с нами. Конечно, я думаю, что им нужно совершенствоваться. Недопустимо, чтобы в чемпионате MotoGP всё решала одна шина», — приводит слова Мартина The Race.