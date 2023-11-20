«Он перешёл черту». Эспаргаро — о словах Морбиделли, после ссоры упомянувшего его детей

Испанский мотогонщик Алеш Эспаргаро, выступающий в чемпионате MotoGP за команду «Априлия», прокомментировал недавние высказывания итальянца Франко Морбиделли, представляющего «Ямаху». Разногласия между гонщиками возникли во время тренировки Гран-при Катара MotoGP. В результате выяснения отношений Эспаргаро ударил Морбиделли по шлему. Впоследствии он признался, что не совладал с эмоциями. Морбиделли, комментируя инцидент, заявил следующее: «Интересно, что он скажет своим детям».

«Я уже говорил ранее: прежде всего, мне очень жаль, что всё так произошло. Мне стыдно перед командой. Очевидно, что, если смотреть только последнюю часть истории, ответственность полностью на мне. Но в мои намерения на входило наносить ему удар или что-то в этом роде. Моей идеей было просто оттолкнуть его. Но в любом случае это моя ошибка.

Однако, на мой взгляд, несправедливо смотреть только последние пять секунд того эпизода. Он не проявляет уважения к другим. Что меня больше всего злит, и на этом эта история не закончится, так это то, что он рассказал прессе о моей семье и моих детях. Это несправедливо. Он перешёл черту, и теперь я очень зол», — приводит слова Эспаргаро The Race.

Отметим, что за свои действия Эспаргаро получил штраф в размере € 10 тыс. и потерю шести мест на стартовой решётке.