Двукратный чемпион мира по ралли Рованперя не станет защищать титул в следующем сезоне

Двукратный чемпион мира по ралли Калле Рованперя в составе «Тойоты» примет участие в избранной программе ралли в 2024 году вместе со штурманом Йонне Халттуненом.

Это означает, что в следующем году финский гонщик не будет защищать титул, а выступит лишь на нескольких этапах.

«Я очень рад подписанию многолетнего контракта с TGR-WRT и продолжению сотрудничества с командой. В следующем году я буду выступать только в некоторых гонках, и главная причина этого заключается в том, что я уже 15 лет выступаю за рулём раллийных автомобилей, а это довольно большой срок, и, хотя последние сезоны были, конечно, потрясающими, они также требовали больших умственных и физических усилий. Поэтому я посчитал, что сейчас самое время взять год для перезарядки батарей, а затем вернуться в полную силу и снова бороться за чемпионство с полной отдачей. Мне нравятся все виды автоспорта, и я с нетерпением жду возможности заняться дрифтом», — приводит слова Рованперя пресс-служба команды.