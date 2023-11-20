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Ник де Врис выступит за «Тойоту» в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2024 году

Ник де Врис выступит за «Тойоту» в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2024 году
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28-летний нидерландский пилот Ник де Врис в следующем году будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Как информирует пресс-служба команды «Тойота», де Врис станет её пилотом и выступит в классе гиперкаров.

Экс-пилот Формулы-1 заменит аргентинца Хосе-Марию Лопеса в экипаже №7. Вместе с Ником будут выступать другой бывший гонщик Формулы-1, Камуи Кобаяси, и экс-пилот IndyCar Майк Конвей.

«Я очень рад вернуться в гонки на выносливость, особенно здорово, что я буду выступать с «Тойотой». Гонки на выносливость — это то, что мне всегда нравилось. Хочу поблагодарить команду за постоянную поддержку и веру в меня», — сказал де Врис.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по ралли Калле Рованперя не станет защищать титул в следующем сезоне

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