Хорнер: уикенд в Лас-Вегасе получился жестоким для команд

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, рассуждая о прошедшем Гран-при Лас-Вегаса, отметил тяжёлое для его команд расписание, которое, по его мнению, можно скорректировать в будущем.

«Предстоит усвоить немало уроков, и одна из вещей, на которые стоит обратить внимание, это график, потому что он получился жестоким для команд, всех мужчин и женщин за кулисами.

Все покидают Вегас несколько в дерьмовом состоянии. Так или иначе, а это были жестокие выходные, и я считаю, что нам нужно задуматься над тем, как улучшить ситуацию», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.