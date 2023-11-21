«Такое случается нечасто». Нико Росберг высказался о Гран-при Лас-Вегаса

Чемпион мира 2015 года Нико Росберг поделился мнением о Гран-при Лас-Вегаса, который состоялся с 17 по 19 ноября. Победителем этапа стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«С самого начала казалось, что это потрясающая трасса. Мы все увидели, какие битвы и обгоны здесь были. Борьба за второе место, смена позиций с невероятным дерзким обгоном на последнем круге. Это то, что мы хотим видеть, и это довольно уникально, потому что подобное случается нечасто. Думаю, это будет одна из величайших гонок на ближайшие десять лет, событие, которое нельзя пропустить», — приводит слова Росберга Daily Mail.

Последний этап Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, состоится с 24 по 26 ноября.

Ранее о Гран-при Лас-Вегаса высказался пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.