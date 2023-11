Эксперт: пока Риккардо в «Альфа Таури», Перес не может чувствовать себя в безопасности

Известный журналист и эксперт Уилл Бакстон высказал мнение о возможной рокировке в семье команд «Ред Булл» в Формуле-1, подразумевающей замену Серхио Переса на Даниэля Риккардо в главной команде.

«Пока Даниэль находится в «Альфа Таури», он [Серхио Перес] не будет в безопасности. Единственная причина, по которой Даниэль находится там — это чтобы оказывать давление. Считаю, что в «Ред Булл» пришли к выводу, что единственный, кто может заменить Даниэля — это он сам.

Если Даниэль вернётся к своей прежней форме, то они сделают его напарником Макса [Ферстаппена], потому что с точки зрения команды из двух пилотов тот состав был лучшим для них когда-либо. К тому же Даниэль очень хорошо относился к Максу, а Макс наблюдал за Даниэлем и уважал его. Не думаю, что так оно и останется, потому что Макс вывел себя на уровень, превосходящий почти всех остальных гонщиков Формулы-1.

Чеко не может поддерживать стабильные выступления, а его выступления должны уверенно приносить второе место, потому что он ездит на лучшем болиде. Минимальные ожидания от болида — второе место, а если вы его не достигаете, то что вы делаете? Понимаете ли вы, почему вы здесь? Эти вопросы будут заданы», — заявил Бакстон в подкасте The Fast And The Curious.