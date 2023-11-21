Эксперт — о заявке «Андретти»: дело не только в деньгах, существует личная неприязнь

Эксперт Формулы-1 Марк Галлахер поделился подробностями заявки «Андретти» на участие в «Королевских гонках» и заявил, что переговоры усложняются эпатажным поведением босса команды Майкла Андретти в отношении других руководителей команд.

«Здесь имеют место сложные переговоры, которые ведутся с одной стороны с «Андретти» и General Motors, а с другой — с большинством существующих команд, которые считают, что их заставят принять 11-ю команду и распределить часть призовых. Стефано Доменикали столкнулся с незавидной работой в попытке сделать правильный выбор, потому что Тото Вольф, Кристиан Хорнер и многие другие руководители команд говорили ему, что они прошли тяжёлые испытания, чтобы добиться прогресса, а теперь им необходимо отдавать свой кусок пирога, ведь теперь, когда всё выглядит радужно, Майкл Андретти хочет появиться с новой командой.

Конечно, дело не только в деньгах. Мне сказали, что многое заключается в том, как Майкл Андретти хочет добиться этого. Существует определённая степень личной неприязни. Возможно, это слишком сильное слово, но многие команды действительно не оценили то, как Майкл Андретти пытался протолкнуть свою заявку, появившись в Монако с листом бумаги, на котором было написано: «Подпишите здесь и начинайте действовать». Думаю, такое посчитали тайным ходом.

Затем руководители команд рассказали мне, что они встречались с Майклом Андретти, провели с ним два часа и вовсе не увидели у него способность или понимание того, как запустить команду Формулы-1», — сказал Галлахер в подкасте Flat Chat.