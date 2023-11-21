«Шумахер думал, что его хотят убить». Култхард — об аварии в Спа в 1998 году

Бывший пилот Формулы-1, британец Дэвид Култхард поделился воспоминаниями об аварии на Гран-при Бельгии в 1998 году, когда борьба за чемпионство проходила между его напарником по «Макларену» Микой Хаккиненом и пилотом «Феррари» Михаэлем Шумахером.

«Михаэль думал, что это был своего рода заговор с целью убить его и попытаться помочь моему товарищу по команде Мике, но это был просто гоночный эпизод. Это всего лишь одна из таких вещей.

Шумахер был очень безжалостным, он мог быть холодным, мог быть отстранённым. Я думаю, что это, вероятно, то поведение, которому вам нужно следовать, чтобы добиться такого успеха. Моё понимание того, где находится предел, возможно, больше соответствует с пониманием других пилотов», — приводит слова Култхарда Mirror.