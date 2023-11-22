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Гюнтер Штайнер: «Хаас» сделал шаг назад

Гюнтер Штайнер: «Хаас» сделал шаг назад
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Руководитель американской команды «Хаас» Гюнтер Штайнер подвёл итоги сезона, рассказал о своих любимых моментах в году, а также вспомнил о сложных.

«Я бы сказал, что начало сезона было довольно хорошим, всё выглядело многообещающе. С приходом Нико в команду мы получили именно то, что хотели, но упёрлись в стену в вопросе разработки машины. Мы не смогли добиться большей производительности, а у других это получилось. Мы сделали шаг назад, так что, надеюсь, в следующем году сможем сделать шаг вперёд. Самым ярким моментом стало то, что Нико набрал очки в Австралии после трёх лет отсутствия в качестве боевого пилота Формулы-1», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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