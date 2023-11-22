Шварцман может оказаться в одном экипаже с Кубицей в составе «Феррари»

Польский гонщик Роберт Кубица может занять место в составе третьей Ferrari 499P, которая, как ожидается, будет выставлена в следующем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Ранее в этом месяце в Бахрейне босс программы гиперкаров «Феррари» Антонелло Колетта подтвердил, что у «Феррари» есть все шансы выставить третий болид 499P в следующем году на весь сезон WEC 2024 года. Теперь вопрос в том, под чьей эгидой она будет выступать и кто будет сидеть за рулём. По сообщениям Endurance-info, к Кубице может присоединиться российский гонщик Роберт Шварцман. Третий член экипажа пока неизвестен.

Напомним, на тестах WEC в Бахрейне Шварцману удалось установить время 1.48,559, что стало лучшим результатом в зачёте гиперкаров. Всего Шварцман проехал 30 кругов по ходу сессии.