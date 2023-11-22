Хэмилтон — о Ферстаппене: волнение исчезает, когда приходит большой успех

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о доминировании голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл», выигравшего три последних чемпионата.

«Когда у вас настолько большой успех, как бы вы ни старались, вам будет тяжело разглядеть ситуацию в перспективе.

Кристиан Хорнер не знает, что сказать, когда Макс побеждает: «И снова. Хорошая работа, Макс. Хорошая работа». Волнение уходит. Потрясающе победить впервые. Но если это происходит постоянно…

Конечно, я хотел бы победить снова. Я чувствую, что, когда мы победим, это будет сильное чувство, поскольку это дастся нелегко», — приводит слова Хэмилтона Channel 4.

Ранее Хэмилтон высказался о сроках доминирования команды «Ред Булл».