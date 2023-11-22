Формула-Е представила календарь 2024 года — он самый длинный в истории чемпионата
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Формула-E анонсировала расписание ивентов на предстоящий 2024 год. Согласно заявленному графику, чемпионат получится самым большим в 10-летней истории серии.
Турнир начнётся 13 января с этапа в Мехико (Мексика) и завершится в конце июля в Лондоне (Великобритания). Всего будет проведено 17 гонок. Новыми местами проведения станут Мизано (Италия), Токио (Япония) и Шанхай (Китай).
Фото: FIA Formula E
Напомним, победителем Формулы-E в сезоне-2023 стал британец Джейк Деннис из команды Avalanche Andretti Formula E.
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