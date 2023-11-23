Хорнер заявил, что Хэмилтон вёл переговоры с «Ред Булл» и «Феррари» в 2023 году

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил слухи о том, что семикратный чемпион мира звёздный британец Льюис Хэмилтон встречался с представителями австрийской команды в нынешнем сезоне.

По словам Хорнера, Хэмилтон также проводил встречу с руководством «Феррари» весной на этапе в Монако.

«У нас было несколько разговоров о том, чтобы присоединить Льюиса. К нам обращались несколько раз. И это было совсем недавно, в начале года. Он также встречался с Джоном Элканном [президентом «Феррари»]. Думаю, это был серьёзный разговор. Это было в Монако. Возможно, был разговор и с Вассёром. Но Элканн точно был.

Я не вижу Макса и Льюиса вместе. Динамика не была бы правильной. Мы на сто процентов довольным тем, что имеем», — приводит слова Хорнера Daily Mail.