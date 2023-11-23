Эксперт назвал молодого пилота, у которого наибольшие шансы попасть в Формулу-1

Эксперт издания The Race Джош Саттил оценил перспективы пилотов Формулы-2 Тео Пуршера и Оливера Бермана оказаться в «Королевских гонках». Перед заключительным этапом чемпионата Пуршер занимает первое место в общем зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя, Фредерика Вести, на 25 очков. Берман на шестой позиции. Оба, наряду ещё с восемью юниорами, выступят в первой свободной практике предстоящего Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«Если Пуршер завоюет титул чемпиона Формулы-2 в этом году, ему следует, по крайней мере, поддерживать разговор о повышении до Формулы-1. Ему всего 20 лет. «Заубер» по-прежнему высоко оценивает его, и нельзя исключать возможного повышения в должности в 2025 году», — говорится в сообщении Саттила о шансах Пуршера оказаться в Формуле-1.

Что касается перспектив Бермана на повышение, до эксперт оценивает их высоко.

«У Бермана больше шансов, чем у любого другого гонщика, который примет участие в первой практике ГП Абу-Даби Ф-1. Попадёт ли он туда, будет зависеть от накала борьбы за титул в Формуле-2 в следующем году, а также от того, насколько он произведёт впечатление на «Феррари». Кроме того, нужно будет смотреть, какие вакансии могут появиться к 2025 году — например, в «Хаасе».