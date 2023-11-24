Хорнер: я не разговаривал с Хэмилтоном напрямую

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сделал пояснение своего заявления о том, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон интересовался возможностью перехода в «Ред Булл» по окончании сезона-2022.

«Они просто выражали интерес, но в этом нет ничего необычного. Может быть, Льюису немного неловко перед своей командой, но нет ничего необычного, что люди обращаются к нам. Не буду вдаваться в подробности о том, кто, где, зачем и почему обращался к нам, но они бы не выполняли свою работу, если не сделали бы этого.

Я бы очень удивился, если бы они не поставили Льюиса в известность, но ты никогда не знаешь, как менеджеры работают с разными спортсменами. Я не разговаривал с Льюисом напрямую. Не было никаких тайных встреч с Льюисом, чтобы поговорить о выступлениях за «Ред Булл», — заявил Хорнер в интервью RaceFans.