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Леклер — быстрейший во второй тренировке ГП Абу-Даби, Боттас и Чжоу — в топ-7

На трассе «Яс Марина» в ОАЭ завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время установил гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.24,809.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,043.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,173.

4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,215.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,303.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,313.

7. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +0,414.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,506.

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,512.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,552.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,588.

12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,658.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,683.

14. Эстебан Окон («Альпин») +0,757.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,860.

16. Александер Албон («Уильямс») +1,272.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,604.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,850.

19. Карлос Сайнс («Феррари») +1,898.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,338.