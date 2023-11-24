Леклер — быстрейший во второй тренировке ГП Абу-Даби, Боттас и Чжоу — в топ-7

На трассе «Яс Марина» в ОАЭ завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время установил гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.24,809.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,043.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,173.
4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,215.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,303.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,313.
7. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +0,414.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,506.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,512.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,552.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,588.
12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,658.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,683.
14. Эстебан Окон («Альпин») +0,757.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,860.
16. Александер Албон («Уильямс») +1,272.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,604.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,850.
19. Карлос Сайнс («Феррари») +1,898.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,338.
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