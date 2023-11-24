Представлена 640-сильная дорожная версия гоночной Audi. Цена — € 598 тыс.

Компания ABT Sportsline представила дорожную версию гоночного спорткара Audi R8 LMS GT2. Проект получил название ABT XGT, и в общей сложности будет выпущено лишь 99 таких автомобилей. Стоимость машины — € 598 тыс.

Audi R8 LMS GT2 от ABT Sportsline Фото: ABT Sportsline

В ABT Sportsline уточняют, что масса машины — 1400 килограммов, а 5,2-литровый двигатель V10 обладает мощностью в 640 лошадиных сил. С этой силовой установкой максимальная скорость автомобиля при соответствующих настройках заднего антикрыла составляет 310 км/ч. Расход топлива — 20,7 литра на сотню километров. Сообщается, что автомобиль разрабатывался в течение двух лет и вобрал в себя обширный спортивный опыт ABT Sportsline в DTM.

Audi R8 LMS GT2 от ABT Sportsline Фото: ABT Sportsline

«ABT XGT — это дорожный автомобиль, максимально приближенный к гоночному. XGT прошла тысячи километров на «Нордшляйфе», «Заксенринге» и «Хоккенхаймринге», чтобы обеспечить автомобилю идеальные регулировки. В качестве пилотов по развитию в проекте участвовали пилоты DTM Келвин ван дер Линде и Рикардо Феллер, а также спортивный директор ABT Мартин Томчик», — сказано в заявлении ABT Sportsline.