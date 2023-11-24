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Хюлькенберг объяснил, как авария в практике помешает его выступлениям в гонке ГП Абу-Даби

Хюлькенберг объяснил, как авария в практике помешает его выступлениям в гонке ГП Абу-Даби
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Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг рассказал об аварии во время свободной практики Гран-при Абу-Даби и объяснил, как изменится его подготовка к гонке на трассе «Яс Марина».

«Это была моя ошибка, пилотажная ошибка — я просто хотел слишком многого и слишком рано. Я потерял болид, но это не оказало большого влияния. Однако это завершило мою сессию, так что в целом был очень короткий день со всего лишь одним кругом, так как я не участвовал в первой свободной практике. Третья свободная практика состоится в дневное время с гораздо более высокими температурами трассы, так что она будет не очень репрезентативна, но мне будет полезно почувствовать себя в болиде», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды «Хаас».

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