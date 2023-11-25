Виньялес выиграл квалификацию Гран-при Валенсии Moto GP. Баньяя — второй, Мартин — шестой

В Валенсии (Испания) завершилась квалификация 21-го этапа сезона MotoGP Гран-при Валенсии, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Априлии» Маверик Виньялес.

Второе место занял итальянский мотогонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Тройку лучших замкнул ещё один представитель «Дукати», Жоанн Зарко.

Ещё один претендент на титул Хорхе Мартин («Дукати») показал шестой результат.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:

1. Маверик Виньялес («Априлия»)

2. Франческо Баньяя («Дукати»)

3. Жоанн Зарко («Дукати»)

4. Джек Миллер («КТМ»)

5. Брэд Биндер («КТМ»)

6. Хорхе Мартин («Дукати»)

7. Марко Бедзекки («Дукати»)

8. Алекс Маркес («Дукати»)

9. Марк Маркес («Хонда»)

10. Рауль Фернандес («Априлия»)