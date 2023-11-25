Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Абу-Даби

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы в квалификации Гран-при Абу-Даби и, как и другие пилоты, заявил, что ему не удалось избежать проблем по ходу уикенда.
«Очень странный уикенд. У нас были проблемы во всех сессиях, но к квалификации мы собрали всё воедино, смогли атаковать и рады, что в итоге оказались на поуле. Даже небольшие скольжения могут стоить тебе слишком многого времени — так и было в тренировках, но мы всё-таки справились с проблемами.
Понятия не имею, насколько сильны мы будем в гонке, но обычно нам хватает темпа. Мы гордимся тем, что достигли в этом сезоне. Надеюсь, завершим его на мажорной ноте», — заявил Ферстаппен после квалификации Гран-при Абу-Даби.
Гонка Гран-при Абу-Даби начнётся завтра, 26 ноября, в 17:00 мск.
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