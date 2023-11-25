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Леклер: в первых двух сегментах переживал, пройдём ли мы дальше, а в итоге на первом ряду

Леклер: в первых двух сегментах переживал, пройдём ли мы дальше, а в итоге на первом ряду
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о ходе квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой ему удалось занять второе место. Леклер заявил, что не был уверен в выходе в финальный сегмент квалификации. Отметим, что напарник Леклера Карслос Сайнс не смог выйти из первого сегмента и занял лишь 16-е место.

«Если честно, учитывая то, как проходит наш уикенд, я не ожидал такого результата. В последнем повороте я слишком сильно заскользил, но, думаю, у всех были такие проблемы. В первых двух сегментах я переживал, пройдём ли мы дальше, а в итоге оказался на первом ряду — это здорово!

Первая попытка на изношенных шинах в Q3 была вроде бы хорошей, но мы были только девятой. Затем перешли на новые шины — и внезапно оказались среди лидеров!

Надеюсь, гонка завтра сложится хорошо. Наша цель — второе место Кубка конструкторов, надеюсь, Сайнс присоединится к борьбе. В этот уикенд важно только это — второе место командного зачёта», — заявил Леклер в комментарии после квалификации.

Формула-1 2023. Этап 23, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:23.445
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.139
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.337
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