Леклер: в первых двух сегментах переживал, пройдём ли мы дальше, а в итоге на первом ряду

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о ходе квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой ему удалось занять второе место. Леклер заявил, что не был уверен в выходе в финальный сегмент квалификации. Отметим, что напарник Леклера Карслос Сайнс не смог выйти из первого сегмента и занял лишь 16-е место.

«Если честно, учитывая то, как проходит наш уикенд, я не ожидал такого результата. В последнем повороте я слишком сильно заскользил, но, думаю, у всех были такие проблемы. В первых двух сегментах я переживал, пройдём ли мы дальше, а в итоге оказался на первом ряду — это здорово!

Первая попытка на изношенных шинах в Q3 была вроде бы хорошей, но мы были только девятой. Затем перешли на новые шины — и внезапно оказались среди лидеров!

Надеюсь, гонка завтра сложится хорошо. Наша цель — второе место Кубка конструкторов, надеюсь, Сайнс присоединится к борьбе. В этот уикенд важно только это — второе место командного зачёта», — заявил Леклер в комментарии после квалификации.