«Вчера я едва ли проехал по трассе». Хюлькенберг удивлён восьмым местом в квалификации

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Если честно, я не ожидал такого результата, ведь вчера я едва ли проехал по трассе. Я проехал один круг на «медиуме» — это не было хорошей стартовой позицией перед субботой. Сегодня с утра я сразу же оказался в гармонии с машиной, почувствовал уверенность, что было приятно. И мне удалось перенести это в квалификацию. Я проехал солидные круги и не оставил ничего на трассе в запасе — так что я доволен.

Позади нас есть много быстрых машин, так что нам понадобится помощь определённых гоночных условий, но мы выложимся по максимуму, как и делали это весь сезон», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».