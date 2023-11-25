Ферстаппен лучший в квалификации Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон — 11-й, Сайнс — 16-й

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На трассе «Яс Марина» завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», а замкнул тройку сильнейших Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен».

Отметим, что испанцу Карлосу Сайнсу из «Феррари» не удалось выйти из первого сегмента, а британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» не смог пробиться в решающий сегмент.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:23,445.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:23,584.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:23,782.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23,788.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 1:23,816.

6. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:23,968.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:24,084.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:24,108.

9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:24,171.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 1:24,548.

После второго сегмента вылетели:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:24,359

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1:24,391.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:24,422.

14. Александер Албон («Уильямс») — 1:24,439.

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 1:24,442.

После первого сегмента вылетели:

16. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:24,738.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:24,764.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:24,788.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:25,159.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.