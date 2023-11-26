«Никак не могу повлиять на удачу». Вассёр — о решающей гонке сезона в Абу-Даби

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил выступления своих пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в квалификации Гран-при Абу-Даби. Напомним, в финальной гонке сезоне Леклер стартует с первого ряда стартовой решётки, тогда как его напарник начнёт заезд лишь 16-м.

«На каком-то этапе я беспокоился, что и Шарль не пройдёт дальше. Не помню, был ли это первый сегмент или второй, но многое было завязано на круге прогрева, и я считаю, что в конечном итоге мы чуть лучше поняли правильный подход, и Шарль проделал огромную работу.

Однако в гонке нам необходимо набрать очки, и нам нужно на четыре больше, чем у «Мерседеса» — всё возможно. Сегодня я не думаю, что нужно полагаться только на удачу. Результат Сайнса был связан с трафиком, кругом прогрева и тем фактом, что он оказался не в том месте в неподходящее время. Я никак не могу повлиять на удачу!» — приводит слова Вассёра Sky Sports.