Марк Маркес: на подиуме было очень сдержать эмоции

Легендарный мотогонщик Марк Маркес, для которого Гран-при Валенсии MotoGP станет последним в составе «Хонды», поделился эмоциями от завоевания подиума в спринтерской гонке, на котором он не смог сдержать слёз.

«Я пытался контролировать себя и свои эмоции, но правда в том, что когда вы приезжаете на подиум и видите лица своих людец, которые всегда будут моими людьми, — очень тяжело сдержать эмоции. Окей, это всего лишь спринт, но в этот уикенд я пытаюсь выложиться на 100%. Я был расстроен в квалификации, потому что стартовать девятым в воскрсенье будет сложно, но это лучший способ поблагодарить всех людей, которые помогли мне в осуществении мечты.

Суббота прошла почти идеально. Было бы замечательно, если бы у меня получилось зарезервировать место на втором ряду стартового поля. У меня не получилось достичь результата в квалификации, потому что я страдал на новых покрышках, но у меня был хороший темп в этот уикенд», — приводит слова Маркеса GPOne.