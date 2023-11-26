Команды Формулы-1 обеспокоены расширением сотрудничества «Ред Булл» и «Альфа Таури»

Во время проведения заключительного этапа Формулы-1 сезона-2023, в Абу-Даби прошла встреча Комссии Формулы-1, которая утвердила ряд нововведений. Согласно информации Motorsport-Magazin, ряд представителей команд высказали обеспокоенность и недовольство расширением сотрудничества между «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Ранее «Альфа Таури» сохраняла независимость и получала от «Ред Булл» лишь часть разрешённых элементов для болида — существенно меньше, чем в ситуации между «Хаасом» и «Феррари». Однако новый генеральный директор Питер Байер, сменивший Франца Тоста, уверяет, что команда сменит направление и будет использовать больше переносимых компонентов, в том числе подвеску, заднюю противоударную конструкцию и коробку передач. Также источником беспокойств является растущее влияние Кристиана Хорнера на команду.

Некоторые команды стремятся найти способы для прекращения такого сотрудничества и в качестве потенциального решения является требование использовать каждой команде собственную аэродинамическую трубу.